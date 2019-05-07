На западной границе Украины сократились очереди

На западных участках украинской границы 6 мая, утром 7 мая образовались значительные очереди. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Facebook.

Пограничники связывают очереди с тем, что 6 мая временно выходила из строя база данных Пограничной полиции Венгрии на всем участке украинско-венгерской границы, а также с тем, что украинцы после праздников возвращаются на работу и учебу в страны ЕС.

"Сейчас на всем участке украинско-венгерской границы работа восстановлена. Очереди отсутствуют", - говорится в сообщении.

Количество автомобилей, ожидающих оформления перед пунктами пропуска на границе с Польшей также значительно сократилось. По состоянию на 10.30 очереди остались в пункте пропуска "Устилуг" - 90, "Угринов" - 50, "Рава - Русская" - 90 и "Грушев" - 70 на украинско-польской границе.

"Просим учесть обстановку при планировании путешествия и, по возможности, выбрать пункты пропуска на границе, где очереди отсутствуют", - предупреждают пограничники.

Напомним, вчера на границе с Венгрией в Закарпатской области вновь было затруднено пропуск украинских автомобилей из-за сбоя базы данных венгерской стороны. Несколько дней назад на венгерских КПП произошла такая же ситуация.

Кроме того, помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян рассказал, что на границе с Польшей пункты пропуска работают на полную мощность, но, несмотря на это, людям приходится стоять в очередях по 5-6 часов. Он также предположил, что в Польшу возвращаются украинцы, которые приезжали на пасхальные праздники.