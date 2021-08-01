На западной границе Украины очереди. Пересечения ждут более 300 автомобилей

В воскресенье, 1 августа, на западной границе Украины наблюдаются очереди. Всего пересечения государственной границы по состоянию на 15: 00 ожидали более 300 транспортных средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины в Facebook .

На границе с Польшей образовались очереди на пунктах пропуска "Грушев" и "Краковец", там пропуска ждут 30 и 90 автомобилей соответственно.

На словацкой границе очереди на пунктах пропуска "Ужгород"и " М.Березный". На этих пограничных пунктах стоят 35 и 45 автомобилей соответственно.

Пересечения границы с Венгрией ждут по 50 транспортных средств в пунктах пропуска "Тиса" и "Лужанка". И еще 10 автомобилей стоят в очереди на пункте пропуска "Дьяково" на границе с Румынией.