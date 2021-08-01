ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украинцы смогут ездить в Словакию автобусами: что будут требовать от путешественников

Новина українською →
Украина, Воскресенье 01 августа 2021 07:10
Украинцы смогут ездить в Словакию автобусами: что будут требовать от путешественников Фото: украинцы смогут ездить в Словакию
Автор: Наталья Скороход

С 1 августа Словакия возобновляет пассажирские перевозки с Украиной. Правительство объявило о правилах въезда для путешественников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Возобновление автобусных рейсов из Ужгорода в словацкий пункт пропуска "Вишне Немецке" состоиться в 7.00 утра по киевскому времени.

"Согласно сообщению Словацкой стороны, с 07.00 (по киевскому времени) 01.08.2021 года восстанавливается пропуск международных автобусов, осуществляющих регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки, через пункт пропуска "Вишне Немецке" (с украинской стороны - пункт пропуска "Ужгород")", - говорится в сообщении.

Правительство Словакии при том отмечает, что на лиц, прибывающих на территорию их государства, будут распространяться карантинные меры.

В частности, все не вакцинированные лица в возрасте от 18 лет (по некоторым исключениями) должны будут пройти изоляцию в течение двух недель. Изоляция может проходить как в домашних условиях, так и в соответствующих учреждениях.

Выйти из самоизоляции будет можно, если за это время у прибывшего не будет обнаружено симптомов заболевания COVID-19 или если будет получен отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не раньше пятого дня после прибытия на территорию Словакии.

Также словацкие пограничники напоминают о необходимости заблаговременной регистрации всех путешественников в возрасте от 12 лет на правительственном сайте.

Напомним, Словакия откроет границы с Украиной 1 августа. Заработают пропускные пункты.

Читайте РБК-Украина в Google News
путешествия Карантин
NEWS
В "Нафтогазе" прогнозируют проигрыш в арбитраже, если "Газпром" не продлит транзит
В "Нафтогазе" прогнозируют проигрыш в арбитраже, если "Газпром" не продлит транзит
DAILY
Жаркая пора. Почему падает доллар, и каким будет курс гривны до конца лета
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Жаркая пора. Почему падает доллар, и каким будет курс гривны до конца лета