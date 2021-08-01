Украинцы смогут ездить в Словакию автобусами: что будут требовать от путешественников

С 1 августа Словакия возобновляет пассажирские перевозки с Украиной . Правительство объявило о правилах въезда для путешественников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины .

Возобновление автобусных рейсов из Ужгорода в словацкий пункт пропуска "Вишне Немецке" состоиться в 7.00 утра по киевскому времени.

"Согласно сообщению Словацкой стороны, с 07.00 (по киевскому времени) 01.08.2021 года восстанавливается пропуск международных автобусов, осуществляющих регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки, через пункт пропуска "Вишне Немецке" (с украинской стороны - пункт пропуска "Ужгород")", - говорится в сообщении.

Правительство Словакии при том отмечает, что на лиц, прибывающих на территорию их государства, будут распространяться карантинные меры.

В частности, все не вакцинированные лица в возрасте от 18 лет (по некоторым исключениями) должны будут пройти изоляцию в течение двух недель. Изоляция может проходить как в домашних условиях, так и в соответствующих учреждениях.

Выйти из самоизоляции будет можно, если за это время у прибывшего не будет обнаружено симптомов заболевания COVID-19 или если будет получен отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не раньше пятого дня после прибытия на территорию Словакии.

Также словацкие пограничники напоминают о необходимости заблаговременной регистрации всех путешественников в возрасте от 12 лет на правительственном сайте.