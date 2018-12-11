На Западном берегу Иордана военные Израиля пришли с обыском в палестинское СМИ

Фото: Силы обороны Израиля на Западном берегу Иордана (twitter.com/XHNews)

Представители израильской армии отказалась давать комментарии

На Западном берегу Иордана израильские Силы обороны пришли с обыском в официальное палестинское информационное агентство после того, как за день до этого боевики Палестины открыли огонь по израильтянам около соседнего еврейского поселения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В службе новостей Палестинской администрации рассказали, что солдаты вошли в северные помещения и начали искать записи с камер наблюдения. После того, как были сделаны копии видеозаписей солдаты покинули здание.

Представители израильской армии отказались давать какие-либо комментарии относительно этого инцидента. В официальном заявлении армии Израиля было сообщено, что проводится обыск в ближайших деревнях.

Также израильские военные были замечены в другой части города, где просили отдать отснятый материал из камер наблюдения. Из-за этого в некоторых районах произошли столкновения с местными палестинцами, которые бросали в солдат камни.

Напомним, на Западном берегу Иордана боевики обстреляли остановку, есть раненые. Израильские военные, которые находились неподалеку от места происшествия, открыли огонь по машине, из которой велась стрельба, но нападавшим удалось скрыться.