На Западном берегу Иордана боевики обстреляли остановку, есть раненые

Фото: на месте обстрела

Одна из шести пострадавших гражданских находится в критическом состоянии

На Западном берегу реки Иордан недалеко от еврейского поселения Офра палестинцы открыли огонь из автомобиля по израильтянам, стоявшим на автобусной остановке, семь человек ранены. Об этом сообщил представитель армии Израиля, передает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Израиля".

По словам медиков, одна из пострадавших в результате стрельбы семи гражданских находится в критическом состоянии - 21-летняя женщина находится на последних месяцах беременности.

По информации агентства, израильские военные, которые находились неподалеку от места происшествия, открыли огонь по машине, из которой велась стрельба, но нападавшим удалось скрыться.

В данное время ведется розыск стрелявших.

На место инцидента прибыли крупные силы армии и пограничной охраны, военнослужащие изымают записи камер видеонаблюдения, направленные на шоссе.

Напомним, министр разведки Израиля Исраэль Кац заявил, что Силы обороны Израиля могут расширить свою операцию против тоннелей боевиков шиитской группировки "Хезболла" на территорию Ливана.

Кац рассказал, что Израиль готов принять необходимые меры в Ливане против тоннелей, если это будет необходимо.