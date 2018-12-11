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На Західному березі Йордану військові Ізраїлю прийшли з обшуком до палестинського ЗМІ

Новини » Надзвичайні події    11.12.2018 - 07:27
На Західному березі Йордану військові Ізраїлю прийшли з обшуком до палестинського ЗМІ
Фото: Сили оборони Ізраїлю на Західному березі Йордану (twitter.com/XHNews)

Представники ізраїльської армії відмовилася давати коментарі

На Західному березі Йордану ізраїльські Сили оборони прийшли з обшуком до офіційного палестинського інформаційного агентства після того, як за день до цього бойовики Палестини відкрили вогонь по ізраїльтянам біля сусіднього єврейського поселення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В службі новин Палестинської адміністрації розповіли, що солдати увійшли в північні приміщення і почали шукати записи з камер спостереження. Після того, як були зроблені копії відеозаписів солдати покинули будівлю.

Представники ізраїльської армії відмовилися давати які-небудь коментарі щодо цього інциденту. В офіційній заяві армії Ізраїлю було повідомлено, що проводиться обшук в найближчих селах.

Також ізраїльські військові були помічені в іншій частині міста, де просили віддати відзнятий матеріал з камер спостереження. З-за цього у деяких районах сталися сутички з місцевими палестинцями, які кидали у солдатів каміння.

Нагадаємо, на Західному березі Йордану бойовики обстріляли зупинку, є поранені. Ізраїльські військові, які перебували неподалік від місця події, відкрили вогонь по машині, з якої велася стрілянина, але нападникам вдалося втекти.

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