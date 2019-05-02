На Западном берегу Иордана израильская армия задержала почти 20 палестинцев

Во время проведения рейдов в различных районах Западного берега реки Иордан израильские военные ночью 2 мая арестовали 17 палестинцев, которые были в розыске. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

В пресс-службе рассказали, что при поддержке пограничной полиции и Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) военнослужащими были задержано 17 палестинцев, которые разыскивались по подозрению в террористической деятельности.

"Арестовали 17 палестинцев, разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности, участии в массовом терроре и беспорядках, направленных против израильских гражданских лиц и солдат", - заявили в Армии обороны Израиля.

Также они добавили, что для допросов задержанные были переданы в контрразведку ШАБАК.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Израиле заявили о ракетном обстреле из сектора Газа. В военном ведомстве заявили, что утром в четверг, 2 мая, в региональных советах Шаар-ха-Негев и Сдот-Негев сработали сигналы воздушной тревоги, в то время в Палестине заявили, что запуск ракет был ответными мерами на обстрел нескольких объектов ХАМАС.