На Західному березі Йордану бойовики обстріляли зупинку, є поранені

Фото: на місці обстрілу

Одна із шести постраждалих цивільних перебуває в критичному стані

На Західному березі річки Йордан недалеко від єврейського поселення Офра палестинці відкрили вогонь із автомобіля по ізраїльтянах, які стояли на автобусній зупинці, сім людей отримали поранення. Про це повідомив представник армії Ізраїлю, передає РБК-Україна з посиланням на "Новини Ізраїлю".

Зі слів медиків, одна з постраждалих у результаті стрілянини сімох цивільних перебуває в критичному стані - 21-річна жінка перебуває на останніх місяцях вагітності.

За інформацією агентства, ізраїльські військові, які перебували неподалік від місця події, відкрили вогонь по машині, з якої велася стрілянина, але нападникам вдалося втекти.

Наразі ведеться розшук бойовиків, на місце інциденту прибули великі сили армії і прикордонної охорони, військовослужбовці вилучають записи камер відеоспостереження, спрямовані на шосе.

Нагадаємо, міністр розвідки Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що Сили оборони Ізраїлю можуть розширити свою операцію проти тунелів бойовиків шиїтського угруповання "Хезболла" на територію Лівану.

Кац розповів, що Ізраїль готовий вжити усіх необхідних заходів у Лівані проти тунелів, якщо це буде необхідно.