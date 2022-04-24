Западная Вирджиния отправит в Украину бронетранспортеры

Губернатор Западной Вирджинии Джим Джастис сообщил, что Национальная гвардия штата направит Украине бронетранспортеры. Согласно официальной информации, в Украину отправятся бронетранспортеры M113. Эти бронемашины используются для перемещения солдат, обеспечивая при этом их защиту от огня из стрелкового оружия от осколков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки" .

"Присоединяясь к другим штатам, мы надеемся и молимся, чтобы это дало украинским вооруженным силам значительный импульс для защиты своей родины от агрессии", - говорится в заявлении.

Ранее в этом году Джим Джастис распорядился прекратить импорт спиртных напитков, произведенных в России. Губернатор также попросил Ассоциацию розничных продавцов Западной Вирджинии убрать уже имеющийся российский алкоголь со своих полок.