Західна Вірджинія відправить в Україну бронетранспортери

Губернатор Західної Вірджинії Джим Джастіс повідомив, що Національна гвардія штату направить Україні бронетранспортери. Згідно з офіційною інформацією, в Україну відправляться бронетранспортери M113. Ці бронемашини використовуються для переміщення солдатів, забезпечуючи при цьому їх захист від вогню зі стрілецької зброї від осколків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки" .

"Приєднуючись до інших штатів, ми сподіваємося і молимося, щоб це дало українським Збройним силам значний імпульс для захисту своєї батьківщини від агресії", - йдеться в заяві.

Раніше в цьому році Джим Джастіс розпорядився припинити імпорт спиртних напоїв, вироблених в Росії. Губернатор також попросив асоціацію роздрібних продавців Західної Вірджинії прибрати вже наявний Російський алкоголь зі своїх полиць.