На западе Украины затопило десятки домов

В результате дождливой погоды на западе Украины и роста уровня воды в реках во Львовской и Ивано-Франковской областях затопило десятки домов. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в Ивано-Франковской области в зону подтопления попали 53 жилых дома, 168 домохозяйств и 81 приусадебный участок в 17 населенных пунктах области. На данный момент осадки прекратились, а уровень воды в реках постепенно спадает. Для ликвидации последствий привлекались подразделения ГСЧС, эвакуировали 90 человек.

Во Львовской области в Ходорове Жидачевского района в результате дождей на местном пруде вода перевалила через дамбу и подтопила 2 жилых дома, 10 дворов и 50 приусадебных участков. На утро 31 мая уровень воды постепенно спадает.

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали, что на западе Украины сегодня продолжатся дожди с грозами. В то же время Волынскую и Ровенскую области дождливая погода может обойти стороной.

Кроме того, в первые дни июня в Украине ожидается усиление ветра, местами возможны небольшие смерчи, так как они характерны при условиях высокой температуры воздуха и влажности.