Украину снова накроют дожди с грозами

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве сегодня дожди с грозами, днем до +27

Погода в Украине 31 мая 2019 сохранится дождливой, сухо только на востоке и местами на юге, температура воздуха днем достигнет +32. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на востоке Украины малооблачно и без осадков, температура днем от +30 до +32, ночью от +15 до +19. В центре дожди пройдут во всех областях, кроме Днепропетровской, днем от +27 до +32, ночью от +15 до +18. На юге осадки ожидаются только в Одесской области, температура воздуха днем от +26 до +32, ночью от +16 до +19. В Крыму без осадков, днем от +27 до +29, ночью от +17 до +19.

На западе Украины пройдут дожди с грозами, в Ровенской и Волынской областях без осадков, днем от +19 до +25, ночью от +11 до +16. В северных областях тоже прогнозируются дожди, днем от +25 до +27, ночью от +15 до +17.

Фото: погода в Украине

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 31 мая днем и ночью ожидаются дожди с грозами, дневная температура воздуха составит от +25 до +27, ночью от +15 до +17. Ветер северный, 5-10 м/с.

Фото: погода в Киеве и области