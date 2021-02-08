На западе Украины возможны подтопления дорог и угодий

Сегодня, 8 февраля, на реках в западных областях Украины ожидается повышение уровней воды. Это может привести к подтоплениям автодорог и сельхозугодий.

Как сообщается, сегодня из-за усиления льодоутворювальних процессов, на реках бассейна Припяти - на 0,1 - 0,5 м, возможны затопления приусадебных участков в Ратновском районе Волынской области. Синоптики объявили желтый уровень опасности.

Кроме того, на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды от 0,5 до 1,2 м. На большинстве рек в пределах русел будет без негативных последствий. Однако ожидается формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных участков, особенно в населенных пунктах.

Отмечается, что выход воды на пойму возможен и на реке Латорица Мукачево и реке Старая - село Зняцево (уровень опасности желтый).

В нижних течениях реки Латорица - город Чоп, сохранится высокий слой воды на пойме (уровень опасности желтый).

По данным спасателей, в нижних течениях реки Боржава также сохранится вода на пойме. Из-за этого возможны подтопления автодороги Шаланки и сельхозугодий сел Заречье, Сельцо, Каменское (уровень опасности оранжевый).