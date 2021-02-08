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На заході України можливі підтоплення доріг і угідь

Новость на русском → Україна, Понеділок 08 лютого 2021 09:40
На заході України можливі підтоплення доріг і угідь Фото: річка (pixabay)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 8 лютого, на річках у західних областях України очікується підвищення рівнів води. Це може призвести до підтоплень автодоріг та сільгоспугідь.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, сьогодні через посилення льодоутворювальних процесів, на річках басейну Прип'яті - на 0,1 - 0,5 м, можливі затоплення присадибних дiлянок у Ратнівському районі Волинської області. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.

Крім того, на річках Закарпатської області, очікується підвищення рівнів води від 0,5 до 1,2 м. На більшості річок в межах русел буде без негативних наслідків. Однак очікується формування значного місцевого та схилового стоку з підтопленням понижених ділянок, особливо в населених пунктах.

Зазначається, що вихід води на заплаву можливий і на річці Латориця - місто Мукачево і річці Стара - село Зняцьово (рівень небезпеки жовтий).

В нижніх течіях річки Латориця - місто Чоп, збережеться високий шар води на заплаві (рівень небезпеки жовтий).

За даними рятувальників, в нижніх течіях річки Боржава також утримається вода на заплаві. Через це можливі підтоплення автодороги Шаланки і сільгоспугідь сіл Заріччя, Сільце, Кам'янське (рiвень небезпеки помаранчевий).

Нагадаємо, сьогодні у більшості областей України очікуються снігопади та сильні морози. У Закарпатській та південних областях синоптики сьогодні прогнозують значні дощі.

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