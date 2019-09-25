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На заході України сьогодні пройдуть дощі

Новини » Суспільство    25.09.2019 - 08:00
На заході України сьогодні пройдуть дощі
Фото: в Україні очікуються дощі (facebook.com/ukrgmc.official)

У Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях сьогодні дощі

Погода в Україні 25 вересня залишається холодною, у західних областях очікуються дощі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючтись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Синоптики зазначають, що на заході України, а саме у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях сьогодні дощі. Температура повітря вдень досягне +14+16, вночі очікується +7+9. Натомість, у Волинській, Рівненській, Житомирській, Хмельницькій та Вінницькій областях сьогодні мінлива хмарність. Там температура повітря вночі впаде до +3+5.

На заході України сьогодні пройдуть дощі

У північних та центральних областях сьогодні дощів не буде, температура повітря вдень досягне +11+16, вночі очікується +3+5. Крім того, у Харківській областя вночі температура повітря впаде до +1-1.

На сході України сьогодні мінлива хмарність, температура повітря вдень досягне +11+14, вночі очікується від +1 до -1.

У південних областях сьогодні відсутні опади. Температура повітря вдень досягне +17+19, вночі очікується +8+11.

Прогноз у столиці

У Києві, за даними синоптиків, сьогодні буде мінлива хмарність. Температура повітря вдень досягне +14+16, вночі очікується +3+5.

На заході України сьогодні пройдуть дощі

Нагадаємо, у четвер, 26 вересня, в Києві очікуються дощі і похолодання до +12 тепла.

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