На заході України внаслідок негоди загинуло 2 людини, - ДСНС

Фото: негода в Україні (dsns.gov.ua)

Загалом було підтоплено близько 2 тис. будинків

Віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко повідомив, що внаслідок негоди на західній частині України загинуло двоє осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зубко повідомив, що жертвами негоди став 11-річний хлопчик з Закарпатської області, а також 57-річний мешканець Івано-Франківської області.

"На жаль, маємо двох загиблих — 57-річного мешканця з Івано-Франківщини та 11-річного хлопчика з Закарпаття", - повідомив віце-прем’єр міністр.

Також перший заступник голови ДСНС Олег Мельчуцький повідомив, що на території Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопольської, Хмельницької та Чернівецької областей було підтоплено близько 2 тисяч будинків.

"Понад 7,3 тисячі домогосподарств, 8,8 тисячі гектарів сільгоспугідь у 162 населених пунктах, розмито близько 100 кілометрів покриття автомобільних доріг, знеструмлено 197 і порушено газопостачання 2 населених пунктів", - повідомив Мельчуцький.

Він додав, що найскладніша ситуація у Івано-Франківській та Закарпатській областях.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в в Україні через негоду знеструмлено майже 70 населених пунктів. В Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у суботу, 25 травня, повідомили, що в результаті сильного вітру та грози у п’яти областях України було знеструмлено 69 населених пунктів.