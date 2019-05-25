ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине из-за непогоды обесточены почти 70 населенных пунктов

Новости » Происшествия    25.05.2019 - 09:25
В Украине из-за непогоды обесточены почти 70 населенных пунктов
Иллюстративное фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)

Были обесточены 69 населенных пунктов в 5 областях

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили, что в результате сильного ветра и грозы в пяти областях Украины были обесточены 69 населенных пунктов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В ГСЧС рассказали, что в результате шквальных ветров, дождей и гроз произошло срабатывания системы защиты линий электропередач, что привело к обесточиванию.

В Житомирской области без света осталось 44 населенных пункта, в Киевской области 11, в Черкасской 4, в Сумской 5, в Кировоградской 5.

"К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - добавили в ГСЧС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на западе Украины затоплены сотни домов. Как отмечается, больше всего подтоплений произошло в Ивано-Франковской области - 557 домохозяйств в 25 населенных пунктах Богородчанского, Тисменицкого, Надвирнянского районах, городах Калуш и Ивано-Франковск.

Напомним, что в Хмельницкой области из-за непогоды в субботу, 18 мая, сработала автоматическая система защиты электролиний и электрораспределительного оборудования в результате чего были обесточены 71 населенный пункт в 12 районах.

Завтра по всей Украине ожидаются дожди с грозами В Киеве 24-25 мая ожидаются грозы
Новости Украины ГидрометцентрГСЧС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь