На заході України похолодало до +19

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На заході України сьогодні дощі та грози

Погода в Україні 4 вересня погіршиться у західній частині, у східній - сонячно. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

На заході України сьогодні дощі та грози, температура повітря впаде до +19+22, вночі очікується +11+13. Також дощі у Чернігівській, Київській, Сумській та Вінницькій областях дощі. Температура повітря вдень досягне +21+24, вночі очікується +16+18.

У східних областях сьогодні сонячно. Температура повітря вдень досягне +27+29, вночі очікується +16+18. Також сонячно у Криму та Кримській області.

Натомість, у Одеській та Миколаївській областях будуть дощі та грози. Температура повітря там досягне +24+26, вночі очікується +17+19.

Погода у Києві на сьогодні

За даними синоптика, у столиці сьогодні дощі. Температура повітря вдень досягне +20+22, вночі очікується +13+15.

Нагадаємо, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, суттєво погіршиться на півночі, заході, у центральних областях. Вдень очікується +17+24 градуси, місцями й нижче.

На сході, південному сході, а також у Дніпропетровській області буде сухо та спекотно, +26+32 градуси.