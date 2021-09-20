На западе Украины поднимется уровень воды в реках: есть угроза подтоплений
Фото: на западе Украины вода в реках поднимется из-за дождей (Виталий Носач, РБК-Украина)
На западе Украины прогнозируется подъем уровня воды в реках из-за дождей. Есть угроза подтоплений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Так, 20 и 21 сентября на реках бассейна Припяти ожидается повышения уровня воды на 0,1-0,5 метра.
При этом на реке Припять в створе поста Речица Волынской области возможно достижение отметки выхода воды на пойму с частичным затоплением пастбищ. Синоптики объявили первый уровень опасности.
Кроме того, на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская области) ожидается продолжение повышения подъема уровней воды на 0,2-0,7 метров над уровнями без негативных последствий.