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На западе Украины поднимется уровень воды в реках: есть угроза подтоплений

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Понедельник 20 сентября 2021 08:32
На западе Украины поднимется уровень воды в реках: есть угроза подтоплений Фото: на западе Украины вода в реках поднимется из-за дождей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

На западе Украины прогнозируется подъем уровня воды в реках из-за дождей. Есть угроза подтоплений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, 20 и 21 сентября на реках бассейна Припяти ожидается повышения уровня воды на 0,1-0,5 метра.

При этом на реке Припять в створе поста Речица Волынской области возможно достижение отметки выхода воды на пойму с частичным затоплением пастбищ. Синоптики объявили первый уровень опасности.

Кроме того, на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская области) ожидается продолжение повышения подъема уровней воды на 0,2-0,7 метров над уровнями без негативных последствий.

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