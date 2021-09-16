На западе Украины ожидаются грозы и ливни

В пятницу, 17 сентября, в западных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий. В частности, синоптики предупредили о грозах и сильных дождях.

Так, завтра в западных областях прогнозируются грозы, а днем в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Ровенской областях ожидаются значительные дожди. Синоптики объявили первый уровень опасности.

При этом 17 сентября в Карпатах ожидается сильные дождь. Синоптики предупредили о втором уровне опасности.