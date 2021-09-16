На заході України очікуються грози та зливи

У п'ятницю, 17 вересня, в західних областях України очікується погіршення погодних умов. Зокрема, синоптики попередили про грози та сильні дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Так, завтра в західних областях прогнозуються грози, а вдень у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській та Рівненській областях очікуються значні дощі. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.
При цьому 17 вересня в Карпатах очікується сильний дощ. Синоптики попередили про другий рівень небезпеки.