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На западе Украины ожидаются грозы и ливни

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Четверг 16 сентября 2021 14:17
На западе Украины ожидаются грозы и ливни Фото: На западе Украины ожидаются грозы и ливни (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 17 сентября, в западных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий. В частности, синоптики предупредили о грозах и сильных дождях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, завтра в западных областях прогнозируются грозы, а днем в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Ровенской областях ожидаются значительные дожди. Синоптики объявили первый уровень опасности.

При этом 17 сентября в Карпатах ожидается сильные дождь. Синоптики предупредили о втором уровне опасности.

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