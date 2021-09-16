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На заході України очікуються грози та зливи

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Четвер 16 вересня 2021 14:17
На заході України очікуються грози та зливи Фото: на заході України очікуються грози і зливи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 17 вересня, в західних областях України очікується погіршення погодних умов. Зокрема, синоптики попередили про грози та сильні дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, завтра в західних областях прогнозуються грози, а вдень у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській та Рівненській областях очікуються значні дощі. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

При цьому 17 вересня в Карпатах очікується сильний дощ. Синоптики попередили про другий рівень небезпеки.

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