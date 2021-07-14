На западе Украины ожидается поднятие уровня воды в реках. Есть угроза паводков и оползня

В верховьях и на малых водотоках Закарпатья ожидается подъем уровней воды. В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу ГСЧС .

Сегодня на отдельных горных притоках Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области), в верховьях и на малых водотоках Закарпатья ожидается подъем уровней воды на 0,2-1,0 м над текущими уровнями, без негативных последствий.

В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока, в горных районах существует угроза формирования локальных селевых потоков и оползней (І уровень опасности - желтый).