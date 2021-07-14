RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На заході України очікується підняття рівня води у річках. Є загроза паводків та зсуву грунту

Автор: Анастасія Рокитна

У верхів’ях та на малих водотоках Закарпаття очікується пiдйом рiвнiв води. У мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного схилового та мiсцевого стоку.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Сьогодні на окремих гiрських притоках Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області), у верхів’ях та на малих водотоках Закарпаття очікується пiдйом рiвнiв води на 0,2-1,0 м над поточними рiвнями, без негативних наслідків.

У мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного схилового та мiсцевого стоку, в гiрських районах iснує загроза формування локальних селевих потоків та зсувів ґрунту (І рівень небезпеки - жовтий).

Нагадаємо, в Україні 14 липня очікується спекотна погода. Опадів не прогнозують по всій країні.

Як повідомляли раніше, погода в Україні найближчої доби поб'є рекорди за високими температурами. Синоптики обіцяють ясну погоду, без вітру та опадів і підвищення температури повітря в деяких областях до +34 +35 градусів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погодапаводокзсув