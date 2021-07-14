На заході України очікується підняття рівня води у річках. Є загроза паводків та зсуву грунту

У верхів’ях та на малих водотоках Закарпаття очікується пiдйом рiвнiв води. У мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного схилового та мiсцевого стоку.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Сьогодні на окремих гiрських притоках Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області), у верхів’ях та на малих водотоках Закарпаття очікується пiдйом рiвнiв води на 0,2-1,0 м над поточними рiвнями, без негативних наслідків.
У мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного схилового та мiсцевого стоку, в гiрських районах iснує загроза формування локальних селевих потоків та зсувів ґрунту (І рівень небезпеки - жовтий).
Нагадаємо, в Україні 14 липня очікується спекотна погода. Опадів не прогнозують по всій країні.
Як повідомляли раніше, погода в Україні найближчої доби поб'є рекорди за високими температурами. Синоптики обіцяють ясну погоду, без вітру та опадів і підвищення температури повітря в деяких областях до +34 +35 градусів.