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На западе Украины ожидается подъем уровня воды в реках на 1 метр

Украина , Среда 14 октября 2020 08:33
На западе Украины ожидается подъем уровня воды в реках на 1 метр
Фото: уровень воды в реке (if.dsns.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

В западных областях Украины на реках бассейнов Сяна и Днестра возможны подъемы уровней воды на 1 метр. Такая ситуация ожидается до 15 октября.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В течение 14 - 15 октября на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 1 м над уровнями 13 октября на 8 часов, без негативных последствий", - говорится в сообщении.

Напомним, также до 15 октября в стране объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. В частности, высокая вероятность пожаров ожидается в восточных областях.

Также РБК-Украина писало, что с 14 октября ухудшится, синоптики прогнозируют мокрый снег и сильный ветер. Температура воздуха местами опустится до +6.

Кроме того, ранее синоптики рассказали об аномальной погоде в октябре.

Отметим, по данным Укргидрометцентра, сегодня Львовскую, Ивано-Франковску и Закарпатскую области накроют дожди, местами с грозами.

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