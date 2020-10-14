В Украине обьявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

Фото: пожары в Луганской области (ГСЧС)

В Украине до 15 октября объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. В частности, высокая вероятность пожаров ожидается в восточных областях.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 14-15 октября в восточных областях и большинстве районов Сумской и Одесской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Луганской области ликвидировали последний очаг масштабного пожара, который тушили с 30 сентября. Правоохранители уже установили четыре вероятных источника возгорания в Луганской области.

Отметим, правительство выделит из резервного фонда бюджета 185 миллионов гривен людям, которые пострадали во время этих пожаров. В частности, семьям погибших предлагают выделить по 200 тысяч гривен.

Также РБК-Украина писало, что на территории Харьковской области спасатели дважды тушили пожары, которые перекинулись из России.