ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

На заході України очікується підйом рівня води в річках на 1 метр

Україна , Середа 14 жовтня 2020 08:33
На заході України очікується підйом рівня води в річках на 1 метр
Фото: рівень води в річці (if.dsns.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

У західних областях України, на річках басейнів Сяну та Дністра можливі підйоми рівнів води на 1 метр. Така ситуація очікується до 15 жовтня.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Протягом 14 - 15 жовтня на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська області) очікується підйом рівнів води на 0,2 - 1 м над рівнями 13 жовтня на 8 годин, без негативних наслідків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, також до 15 жовтня в країні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Зокрема, висока ймовірність пожеж очікується в східних областях.

Також РБК-Україна писало, що з 14 жовтня погіршиться, синоптики прогнозують мокрий сніг та сильний вітер. Температура повітря подекуди опуститься до +6.

Крім того, раніше синоптики розповіли про аномальну погоду в жовтні.

Зазначимо, за даними Укргідрометцентру, сьогодні Львівську, Івано-Франківську та Закарпатську області накриють дощі, місцями з грозами.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події синоптикиПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся