На заході України очікується підйом рівня води в річках на 1 метр

Фото: рівень води в річці (if.dsns.gov.ua)

У західних областях України, на річках басейнів Сяну та Дністра можливі підйоми рівнів води на 1 метр. Така ситуація очікується до 15 жовтня.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Протягом 14 - 15 жовтня на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська області) очікується підйом рівнів води на 0,2 - 1 м над рівнями 13 жовтня на 8 годин, без негативних наслідків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, також до 15 жовтня в країні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Зокрема, висока ймовірність пожеж очікується в східних областях.

Також РБК-Україна писало, що з 14 жовтня погіршиться, синоптики прогнозують мокрий сніг та сильний вітер. Температура повітря подекуди опуститься до +6.

Крім того, раніше синоптики розповіли про аномальну погоду в жовтні.

Зазначимо, за даними Укргідрометцентру, сьогодні Львівську, Івано-Франківську та Закарпатську області накриють дощі, місцями з грозами.