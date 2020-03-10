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На западе Украины объявили штормовое предупреждение

Новости » Общество     10.03.2020 - 13:32
На западе Украины объявили штормовое предупреждение
Иллюстративное фото (УНИАН)

Штормовое предупреждение объявлено на 11 марта

Погода в Украине 11 марта испортится, в западных областях объявлено штормовое предупреждение. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Сообщается, что, по данным Гидрометцентра, 11 марта днем в западных регионах и Винницкой области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

На западе Украины объявили штормовое предупреждение

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье, 8 марта, в Киеве был установлен очередной температурный рекорд. В частности, столбик термометра не опускался ниже +7, что 2,2 градуса выше, чем это было во время предыдущего рекорда в 1906 году.

Кроме того, ночь на 10 марта в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет. Температура под утро сегодня не опускалась ниже +6,8, превысив предыдущий максимум для этой ночи, который был зафиксирован в 1914 году, на 1,3 градуса.

При этом синоптики прогнозируют похолодание и осадки. Уже в среду, 11 марта, придет атмосферный фронт, который принесет дождь по всей Украине, кроме южных областей. Ветер ожидается западного направления, порывистый.

Синоптики объявили значительную снеголавинную опасность
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