На заході України оголосили штормове попередження

Ілюстративне фото (УНІАН)

Штормове попередження оголошено на 11 березня

Погода в Україні 11 березня зіпсується, в західних областях оголошено штормове попередження. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Facebook.

Повідомляється, що, за даними Гідрометцентру, 11 березня вдень у західних регіонах і Вінницької області очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч на неділю, 8 березня, в Києві був встановлений черговий температурний рекорд. Зокрема, стовпчик термометра не опускався нижче +7, що на 2,2 градуса вище, ніж це було під час попереднього рекорду в 1906 році.

Крім того, ніч на 10 березня в Києві виявилась найтеплішою за 140 років. Температура під ранок сьогодні не опускалася нижче +6,8, перевищивши попередній максимум для цієї ночі, який було зафіксовано в 1914 році, на 1,3 градуса.

При цьому синоптики прогнозують похолодання та опади. Вже в середу, 11 березня, прийде атмосферний фронт, який принесе дощ по всій Україні, крім південних областей. Вітер очікується західного напрямку, поривчастий.