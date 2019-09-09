На западе страны ожидаются дожди

Погода в Украине завтра, 10 сентября, будет без осадков и солнечной, на западе ожидаются короткочастні дожди, температура +29. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптіка Наталки Диденко в Facebook.

По данным синоптика, 10 сентября в Украине ожидается сухая малооблачная солнечная погода.

"10-го сентября огромная масштабная полоса высокого атмосферного давления, что вытянулась от Атлантики через всю континентальную Европу до Украины, обусловит сухую малооблачную солнечную погоду", - сообщила она.

На Закарпатье и в Карпатах ожидаются районные дожди.

Температура воздуха в течение дня составит +24 +29 градусов.

Ветер в Украине юго-восточный и восточный, 3-8 м/с, на западе и в Приазовье отдельные порывы до 15 м/сек.

В Киеве во вторник будет сухо и малооблачно. Днем в столице ожидается около +27 градусов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 9 и 10 сентября в Украине, кроме большинства районов Львовской, Закарпатской и Херсонской областей, сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. В Киевской области 9-10 сентября сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Кроме того, украинские синоптики дали прогноз на начало недели. В период с 9 по 12 сентября в Украине будет преобладать солнечная и теплая погода. Температура воздуха будет держаться на уровне +26...+28 градусов, однако ближе к концу недели начнет снижаться. Осадков в начале недели не прогнозируется.