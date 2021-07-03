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На Западе повысятся уровни воды в реках. В горных районах могут быть селевые потоки

Автор: Юлия Струк

Спасатели предупредили, что на Западной Украине в реках повысятся уровни воды. В горной местности могут быть селевые потоки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

"3 июля на реках Закарпатья, реках бассейнов Прута, Сирет (Ивано-Франковская и Черновицкая области), Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидаются повышения уровней воды на 0,3-1,5 м над уровнями на 8:00 1 июля, без негативных последствий", - указано в сообщении.

В местах прохождения сильных ливней, предупреждают спасатели, может сформироваться значительный склонный и местный сток.

"В горных районах существует угроза формирования локальных селевых потоков (желтый уровень опасности)", - сказано в сообщении.

Кроме того, утром 4 июля на реке Прут в створе гидрологического поста Черновцы ожидается максимальный уровень воды дождевого паводка высотой 110 -160 см над нулем поста (уровень воды на 8 утра субботы составил 75 см).

"Максимальный расход воды прогнозируется в пределах 170-320 м3/с, без негативных последствий", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, Украину 3 июля накроют грозы и шквалы. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о желтом уровне опасности.

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ГСЧСзападная Украинарека