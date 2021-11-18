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На западе Канады объявили ЧП из-за вызванных ливнями наводнений

Автор: Анна Полисученко

Глава региона Джон Хорган сообщил о введении режима чрезвычайного положения в провинции Британская Колумбия. Причиной стали масштабные наводнения, вызванными ливнями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СBC.

"Последние несколько дней стали невероятно сложными для жителей Британской Колумбии в связи с природным катаклизмом. Сильный ветер, ливни и наводнения разрушили целые населенные пункты нашей провинции. В связи с этим правительство Британской Колумбии вводит режим чрезвычайной ситуации”, - сказал он в ходе пресс-конференции.

По его словам, несколько тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, в связи с чем местные власти уже обратились к федеральному правительству за помощью. В частности, в регион будут направлены военные. Приказ об эвакуации получили почти 18 000 человек.

Хорган сообщил, что во вторник была подтверждена гибель одного человека. “К сожалению, скорее всего, в ближайшие дни мы сообщим о новых жертвах”, - добавил глава провинции.

Также за последние сутки спасено 184 человека, которых эвакуировали на вертолетах, поскольку они не могли самостоятельно добраться до безопасного места.

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Канада