На заході Канади оголосили НП через спричинені зливами повені

"Останні кілька днів стали неймовірно складними для жителів Британської Колумбії у зв'язку з природним катаклізмом. Сильний вітер, зливи і повені зруйнували цілі населені пункти нашої провінції. У зв'язку з цим уряд Британської Колумбії вводить режим надзвичайної ситуації", - сказав він у ході прес-конференції.

За його словами, кілька тисяч людей були змушені залишити свої будинки, у зв'язку з чим місцева влада вже звернулася до федерального уряду за допомогою. Зокрема, в регіон будуть направлені військові. Наказ про евакуацію отримали майже 18 000 осіб.

Хорган повідомив, що у вівторок було підтверджено загибель однієї людини. “На жаль, швидше за все, у найближчі дні ми повідомимо про нові жертви”, - додав глава провінції.

Також за останню добу врятовано 184 людей, яких евакуювали на вертольотах, оскільки вони не могли самостійно дістатися до безпечного місця.