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На западе Германии произошла стрельба, погибли два человека

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Эспелькамп, Четверг 17 июня 2021 14:55
На западе Германии произошла стрельба, погибли два человека Фото: на западе Германии произошла стрельба (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

В четверг, 17 июня, на западе Германии произошла стрельба. В результате инцидента погибли два человека, еще один получил ранения.

Об этом сообщает немецкое издание WDR.

Инцидент произошел в центре небольшого города Эспелькамп.

В результате стрельбы погибли женщина и мужчина. В одного из них выстрелили перед жилым домом, а в другого - в боковом переулке в пределах видимости от дома.

Скорая помощь находится на месте происшествия

Полиция оцепила значительные части центра города, на месте происшествия работают криминалисты.

Подозреваемый находится в бегах. Предположительно, он вооружен. Операция все еще продолжается.

Напомним, в конце прошлого года в Германии произошла стрельба возле берлинского офиса Социал-демократической партии. Тогда в результате инцидента получили ранения четыре человека.

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