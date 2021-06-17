На заході Німеччини сталася стрілянина, загинули дві людини

У четвер, 17 червня, на заході Німеччини сталася стрілянина. В результаті інциденту загинули дві людини, ще один отримав поранення.

Інцидент стався в центрі невеликого міста Еспелькамп.

В результаті стрілянини загинули жінка і чоловік. В одного з них вистрілили перед житловим будинком, а в іншого - в бічному провулку в межах видимості від будинку.

Швидка допомога знаходиться на місці події

Поліція оточила значні частини центру міста, на місці події працюють криміналісти.

Підозрюваний перебуває в бігах. Імовірно, він озброєний. Операція все ще триває.