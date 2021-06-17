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На заході Німеччини сталася стрілянина, загинули дві людини

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Еспелькамп, Четвер 17 червня 2021 14:55
На заході Німеччини сталася стрілянина, загинули дві людини Фото: на заході Німеччини сталася стрілянина (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

У четвер, 17 червня, на заході Німеччини сталася стрілянина. В результаті інциденту загинули дві людини, ще один отримав поранення.

Про це повідомляє німецьке видання WDR.

Інцидент стався в центрі невеликого міста Еспелькамп.

В результаті стрілянини загинули жінка і чоловік. В одного з них вистрілили перед житловим будинком, а в іншого - в бічному провулку в межах видимості від будинку.

Швидка допомога знаходиться на місці події

Поліція оточила значні частини центру міста, на місці події працюють криміналісти.

Підозрюваний перебуває в бігах. Імовірно, він озброєний. Операція все ще триває.

Нагадаємо, наприкінці минулого року у Німеччині сталася стрілянина біля Берлінського офісу Соціал-демократичної партії. Тоді в результаті інциденту отримали поранення чотири людини.

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