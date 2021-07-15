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На западе Германии объявили чрезвычайную ситуацию из-за угрозы затопления

Автор: РБК-Украина

На западе Германии в округе Рейн-Эрфт власти объявили режим чрезвычайной ситуации. Поскольку региону грозит дальнейшее затопление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на кризисный штаб округа Рейн-Эрфт в Facebook.

"Сильный и продолжительный дождь вчера в среду стал причиной проведения множества крупных спасательных операций и в районе Рейн-Эрфт. Дожди вызвали сильные наводнения во многих местах, в частности, из-за разлива воды реки Эрфт. Подвалы и улицы частично находятся под водой. Сейчас нельзя исключать наводнение вдоль реки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данные факторы стали причиной объявления чрезвычайной ситуации в регионе.

Напомним, ранее сообщалось, что на западную и центральную часть Германии обрушился циклон Бернд, который принес с собой сильные ливни и привел к масштабным наводнениям.

Кроме того, в результате наводнения на западе Германии погибли по меньшей мере 42 человека.

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