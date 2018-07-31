На западе Афганистана автобус подорвался на мине, есть погибшие

В результате подрыва автобуса погибли не менее 11 человек

На западе Афганистана в провинции Фарах автобус с пассажирами подорвался на придорожной бомбе, в результате чего погибли не менее 11 человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

По словам начальник отдела здравоохранения провинции Фарах Абдула Джабар Шахика, инцидент произошел ранним утром в районе Бала-Булук. В результате подрыва на придорожной бомбе погибли не менее 11 человек, среди погибших есть женщины и дети. Также сообщается о 31 пострадавшем.

На данный момент ни одна из террористических организаций не взяла ответственность за инцидент. Отметим, в этом регионе талибы имеют сильное влияние, особенно в Бала-Булуке, где они часто устанавливают бомбы на дороге, чтобы осуществлять покушения на правительственных чиновников или афганские силы безопасности. Такие нападения часто приводят к значительным жертвам среди мирных жителей.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Кабуле смертник совершил самоподрыв в аэропорту. По последним данным, в результате теракта погибли не менее 23 человек.