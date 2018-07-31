На заході Афганістану автобус підірвався на міні, є загиблі

В результаті підриву автобуса загинули не менш як 11 людей

На заході Афганістану в провінції Фарах автобус з пасажирами підірвався на придорожній бомбі, в результаті чого загинули не менш як 11 осіб. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на місцеві влади.

За словами начальника відділу охорони здоров'я провінції Фарах Абдула Джабар Шахіка, інцидент стався рано вранці в районі Бала-Булук. В результаті підриву на придорожній бомбі загинули не менше 11 людей, серед загиблих є жінки і діти. Також повідомляється про 31 постраждалого.

На даний момент жодна з терористичних організацій не взяла на себе відповідальність за інцидент. Зазначимо, в цьому регіоні таліби мають сильний вплив, особливо у Бала-Булуці, де вони часто встановлюють бомби на дорозі, щоб здійснювати замахи на урядових чиновників або афганські сили безпеки. Такі напади часто призводять до значних жертв серед мирних жителів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Кабулі смертник здійснив самопідрив в аеропорту. За останніми даними, в результаті теракту загинули не менше 23 осіб.