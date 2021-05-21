Запад ждет. Почему Украина спешит с реформой НАБУ и Высшего совета правосудия

Украина взяла на себя обязательства реформировать Высший совет правосудия (ВСП) и антикоррупционную систему еще год назад, когда подписала меморандум с МВФ. От выполнения его норм напрямую зависит вопрос получения транша.

В меморандуме правительство обещало в течение полугода обеспечить проверку на добропорядочность членов ВСП и создать в штате совета эффективную службу дисциплинарных инспекторов. Последние помогли бы существенно ускорить процесс привлечения украинских судей к ответственности за допущенные нарушения.

Что касается усиления независимости антикоррупционной инфраструктуры в Украине, то этот вопрос в течение прошедшего года не только не был снят с повестки дня, но и, наоборот, стал еще более безотлагательным. Это связано с тем, что осенью Конституционный суд фактически "снес" ключевые нормы закона о НАБУ и всю систему электронного декларирования доходов чиновников с полномочиями Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Офис президента, правительство и Верховная рада были вынуждены в срочном порядке убеждать иностранных кредиторов в том, что антикоррупционная инфраструктура будет восстановлена в полном объеме и в сжатые сроки. Премьер-министр Денис Шмыгаль уверяет, что эти моменты остаются ключевыми в общении с МВФ и на данный момент.

"Мы работаем с МВФ почти в еженедельном режиме. Во время последнего общения пару недель назад ключевыми вопросами оставались антикоррупция, НАБУ, НАПК и Высший совет правосудия. Других вопросов нет", – сказал глава правительства в интервью РБК-Украина.

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко пообещал, что указанные законы будут приняты до конца текущей сессии, то есть в мае-июне. Так, законопроект об усилении ответственности за недостоверное декларирование уже принят в первом чтении еще в середине апреля. Реформа ВСП проголосована за основу 19 мая, а закон о НАБУ, по данным источника РБК-Украина в монобольшинстве, планируют принять в пятницу, 21 мая.

Окончательное утверждение этих законов не будет простой задачей, также прогнозирует собеседник из "СН". По его мнению, судебные и антикоррупционные вопросы "слишком чувствительные" для депутатов. Не в последнюю очередь и потому, что активная роль в них отводится представителям международных организаций.

Решающий голос

Предполагаемая реформа Высшего совета правосудия существенно поменяет правила игры во всей судебной власти страны. Этот конституционный орган занимает ключевое место в системе правосудия Украины на данный момент. Его напарник – Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) – не работает в Украине с ноября 2019 года.

Максимальные полномочия совет правосудия получил в ходе судебной реформы прошлого президента в 2016 году. Тогда он не просто переименовался из ВСЮ (Высший совет юстиции) в ВСП (Высший совет правосудия), но и стал сверхвлиятельным ведомством, отвечающим за назначение, увольнение и наказание судей. Кроме того, совет назначает и увольняет руководителей Государственной судебной администрации и Службы судебной охраны.

Чтобы избежать "политического влияния" на Высший совет правосудия, большинство его состава решили формировать из судей, а не из представителей госорганов. Спустя пять лет после реформы членов совета обвиняют уже не в "политическом влиянии", а в причастности к "судейской мафии".

Запад ждет от Украины продолжения судебной реформы (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Чтобы снять эти обвинения, действующих и будущих членов ВСП решили проверить на добропорядочность и профессиональную этику. Основная загвоздка, впрочем, состоит в том, кто и как будет проверять.

Внесенный в феврале и принятый за основу 19 мая президентский законопроект №5068 предполагает, что для этих целей будет создан специальный Этический совет. В него войдут по три представителя от судебной системы Украины и по три представителя от международных организаций.

"Этическими советчиками", по закону, могут стать только лица с "высокими моральными качествами", авторитетом в обществе и профессиональным опытом. "Венецианская комиссия" в целом поддержала такую инициативу украинских властей.

Впрочем, именно норма о полномочиях и голосовании членов Этического совета вызывает основные баталии среди заинтересованных сторон. В законопроекте прописана формула "3 + 1", то есть за принятие любого решения должны проголосовать все три представителя международных организаций. ВСП считает такие положения антиконституционными и называет их посягательством на государственный суверенитет.

"Создание органа, который не имеет под собой конституционной основы, предоставление представителям, определенным международными организациями, доминантного права голоса при формировании конституционного органа может стать опасным прецедентом, негативно повлиять на работу судебной системы, привести к потере субъектности нашего государства", – сказано в заявлении совета.

Примечательно то, что эксперты из общественного сектора иначе видят эту ситуацию и считают, что в данной ситуации "решающий голос" будет не у международников, а у украинских судей. То есть без голоса как минимум одного представителя "старой судебной системы" международники из Этического совета не смогут принять ни одного решения.

"Получается, что представители судейской мафии будут в одинаковых ролях, как и независимые международные эксперты. Это не будет иметь абсолютно никакого смысла и ни к чему не приведет", – объяснил РБК-Украина глава правления фундации DEJURE Михаил Жернаков.

В первом чтении реформа ВСП была принята 19 мая. Монобольшинству помогли голосами внефракционные депутаты, представители группы "Довира" и часть депутатов из "Голоса".

Очередная попытка

Правящая партия также планирует принять на текущей сессии изменения к закону о НАБУ. После того как осенью КСУ признал неконституционным право назначать и увольнять директора Антикоррупционного бюро, вопрос полноценного функционирования этого органа повис в воздухе. В Раде начали один за другим появляется законопроекты, регламентирующие эти нормы, но ни один из них так и не попал в сессионный зал.

К примеру, одна из последних попыток – документ, разработанный Минюстом и внесенный в феврале от имени Кабинета Министров. Он, кроме изменения процедуры назначения и увольнения директора НАБУ, позволял отстранить от должности действующего директора Артема Сытника. Антикоррупционное бюро раскритиковало законопроект, назвав его "шагом к уничтожению ведомства". Непублично западные дипломаты также подвергли документ критике.

Директор НАБУ Артем Сытник (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

В итоге правительственную инициативу так и не вынесли на голосование. Тогда подготовкой реформы НАБУ занялось руководство "Слуги народа". В конце апреля – начале мая в Раде появилось сразу два законопроекта (5459 и 5459-1) на эту тему от одних и тех же авторов: Александра Корниенко, Давида Арахамии, Сергея Ионушаса и Анастасии Радиной.

Они предлагают передать Кабмину право назначать и увольнять директора НАБУ. При этом отправить его в отставку правительство может только голосами 2/3 от своего состава. Отбирать же кандидатов на пост главного борца с коррупцией будет конкурсная комиссия в составе шести человек.

Одну половину составят представители международных организаций, а вторую – или от Совета безопасности и обороны (законопроект 5459) или же от Кабмина (законопроект 5459-1). Второй вариант в итоге стал приоритетным, его включили в повестку дня, а 19 мая поддержал и профильный комитет Рады.

Следует отметить, что в обоих документах прямо указана норма, что действующий директор НАБУ Артем Сытник будет исполнять свои полномочия до прихода преемника. Сама процедура его избрания запустится после того, как закон вступит в силу.

В монобольшинстве решили поддержать законопроект, но уверенности в том, что голосов за него хватит, все еще нет.

"Эта законодательная инициатива непростая и, в определенной степени, резонансная. В конце концов, это уже 10-ый или 11-ый законопроект на одну и ту же тему. Сейчас позиция фракции – поддержать этот законопроект, но дискуссии по нему еще продолжаются", – сказала РБК-Украина замглавы антикоррупционного комитета Галина Янченко (СН).

В "Голосе" также не исключают, что снова поддержат проект от монобольшинства. "Пока что это наиболее приемлемое, что было предложено по НАБУ", – отметил депутат Ярослав Юрчишин.

Пресс-служба Национального антикоррупционного бюро сообщила РБК-Украина, что пока не может предоставить позицию ведомства по данному законопроекту. В то же время там подчеркнули, что "сохранение институциональной независимости бюро является необходимым условием борьбы с топ-коррупцией в Украине".

В целом же в Офисе президента, Кабмине и парламенте продолжаются прения по поводу роли международников в формировании украинских органов власти. Так, в ходе обсуждения на правовом комитете Рады законопроекта о ВСП профильный замглавы ОП Андрей Смирнов заявил, что участие иностранцев в конкурсных комиссиях – это "дискуссионный вопрос".

"Мы вынуждены будем выработать оптимальную формулу принятия решений конкурсными комиссиями, которые отвечают за отбор, в том числе руководителей правоохранительных органов, членов ВККС, Этического совета при ВСП. Градус дискуссии вокруг этого настолько большой, что выходит уже за пределы парламентского комитета", – отметил он.

Министр юстиции Украины Денис Малюська (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Министр юстиции Денис Малюська согласен, что это чувствительный вопрос. Но, по его словам, западные партнеры считают, что Украине важно задействовать профессиональный опыт международных экспертов и их независимость.

"Их (западных партнеров Украины, – ред.) ключевой месседж – это профессионализм, знания и взгляд со стороны. Второй аспект – это независимость. Потому что в Украине есть традиция "кум, сват, брат" и не всегда эти связи очевидны", – отметил глава Минюста.

Вопрос формирования конкурсных комиссий и "решающего голоса" в них поднимал во время визита в Украину и Энтони Блинкен, уточнил РБК-Украина один из участников встречи с госсекретарем США. По его словам, глава Госдепартамента заявил собравшимся, что объем и характер поддержки Штатов зависит от прогресса украинских реформ.

"А вот то, есть ли желание их делать у украинских властей, будут оценивать в первую очередь по тому, как выбирают профессионалов и в набсовет госпредприятий, в ключевые антикоррупционные органы и самое главное – в судебные. Что касается судов, то несколько раз звучало, что это ключевой приоритет и то, как выбирают членов ВСП и ВККС, будет напрямую влиять на поддержку от США и всего западного мира", – отметил собеседник издания.