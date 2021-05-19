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Кабмин сможет назначать директора НАБУ: комитет рекомендовал Раде принять законопроект

Новина українською →
Среда 19 мая 2021 16:04
Кабмин сможет назначать директора НАБУ: комитет рекомендовал Раде принять законопроект Фото: Раде рекомендуют рассмотреть законопроект о НАБУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш

Антикоррупционный комитет рекомендовал Раде принять законопроект о НАБУ. Его ранее внесли депутаты от "Слуги народа"

Об этом сообщил РБК-Украина первый замглавы комитета Ярослав Юрчишин.

Он отметил, что комитет рассмотрел законопроект 5459-1, внесенный Алексадром Корниенко, Давидом Арахамией, Сергеем Ионушасом и Анастаией Радиной

"Только что комитет рекмендовал Раде принять его за основу", - сообщил Юрчишин.

Законопроектом предлагается передать Кабмину полномочия увольнять и назначать директора НАБУ.

Канадидатов на эту должность отберет конкурсная комиссия, которая будет состоять из 3 членов, которых назначит Кабмин по своему усмотрению, и 3 членов, которых Кабмин назначит по представлению международных партнеров.

Законопреокт гласит, что Артем Сытник будет исполнять свои полномочия директора до избрания его преемника. Сама процедура избрания запустится с момент вступления закона в силу.

Ранее сообщалось, что в четверг планируют рассмотреть законопроект о назначении директора Национального антикоррупционного бюро Кабинетом министров.

РБК-Украина писало, что директора НАБУ Артема Сытника могут уволить. Руководство бюро может измениться в рамках приведения статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции.

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