Кабмин сможет назначать директора НАБУ: комитет рекомендовал Раде принять законопроект
Антикоррупционный комитет рекомендовал Раде принять законопроект о НАБУ. Его ранее внесли депутаты от "Слуги народа"
Об этом сообщил РБК-Украина первый замглавы комитета Ярослав Юрчишин.
Он отметил, что комитет рассмотрел законопроект 5459-1, внесенный Алексадром Корниенко, Давидом Арахамией, Сергеем Ионушасом и Анастаией Радиной
"Только что комитет рекмендовал Раде принять его за основу", - сообщил Юрчишин.
Законопроектом предлагается передать Кабмину полномочия увольнять и назначать директора НАБУ.
Канадидатов на эту должность отберет конкурсная комиссия, которая будет состоять из 3 членов, которых назначит Кабмин по своему усмотрению, и 3 членов, которых Кабмин назначит по представлению международных партнеров.
Законопреокт гласит, что Артем Сытник будет исполнять свои полномочия директора до избрания его преемника. Сама процедура избрания запустится с момент вступления закона в силу.
Ранее сообщалось, что в четверг планируют рассмотреть законопроект о назначении директора Национального антикоррупционного бюро Кабинетом министров.
РБК-Украина писало, что директора НАБУ Артема Сытника могут уволить. Руководство бюро может измениться в рамках приведения статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции.