Запад выступает за смену режима Путина в России, - Моравецкий

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в интервью Sky News .

"Путин всегда будет нам угрожать и шантажировать. Конечно, мы хотели бы, чтобы его полностью отстранили (от власти - ред.), он представляет грубую силу, а Россия является сверхдержавой", - заявил глава польского правительства.

При этом Моравецкий подчеркнул, что угроз и шантажа со стороны президента РФ не избежать в том случае, если Украина проиграет войну. Тогда "вся Европа больше не будет в безопасности".