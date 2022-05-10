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Отстранение Путина от власти - единственный способ защитить Запад от угроз Кремля, - МИД Литвы

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Вильнюс, Вторник 10 мая 2022 10:09
Отстранение Путина от власти - единственный способ защитить Запад от угроз Кремля, - МИД Литвы Фото: глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис (flickr com mfa lithuania)
Автор: Валерия Полищук

Отстранение президента России Владимира Путина от власти является единственным способом защитить Запад и его союзников от будущих угроз со стороны Кремля.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

"С нашей точки зрения, до того момента, когда нынешний режим не будет находиться у власти, окружающие его страны будут в определенной степени находиться в опасности. Не только Путин, но и весь режим, потому что, знаете, можно сменить Путина, можно сменить его окружение, но на его место может прийти другой Путин", - сказал Ландсбергис.

Он добавил, что пока существует путинский режим, который намерен вести войны за пределами российской территории, окружающие его страны находятся в опасности.

"И если что-то и было доказано тем, кто сомневался в этом после 2008 года в Грузии в 2014 году, когда началась первая война в Украине, так это то, что Россия - агрессивная страна. Это совершенно ясно", - добавил министр.

Напомним, ранее Ландсбергис высказался в отношении стран, выступающих против эмбарго на российскую нефть.

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