Отстранение Путина от власти - единственный способ защитить Запад от угроз Кремля, - МИД Литвы

"С нашей точки зрения, до того момента, когда нынешний режим не будет находиться у власти, окружающие его страны будут в определенной степени находиться в опасности. Не только Путин, но и весь режим, потому что, знаете, можно сменить Путина, можно сменить его окружение, но на его место может прийти другой Путин", - сказал Ландсбергис.

Он добавил, что пока существует путинский режим, который намерен вести войны за пределами российской территории, окружающие его страны находятся в опасности.

"И если что-то и было доказано тем, кто сомневался в этом после 2008 года в Грузии в 2014 году, когда началась первая война в Украине, так это то, что Россия - агрессивная страна. Это совершенно ясно", - добавил министр.