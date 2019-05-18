Запад Украины в воскресенье накроют дожди с грозами

Погода в Украине в воскресенье, 19 мая, будет дождливой в западных областях. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу синоптика Наталки Диденко Facebook.

По данным синоптика, завтра на западе страны вероятны грозовые дожди, местами шквалы ветра и град. На остальной территории страны без осадков, лишь в Крыму возможны кратковременные дожди.

"Температура воздуха завтра днем составит +21...+28 градусов, на юге и востоке +26...+32 градуса. В Крыму завтра есть вероятность кратковременного дождя с грозой. Ветер восточный, порывистый. Температура воздуха +25...+28 градусов, во время дождя снижение до +20 градусов", - говорится в сообщении.

Погода в Киеве в воскресенье будет без осадков, столбики термометров поднимутся до +27.

Кроме того, в субботу, 18 мая, грозы и кратковременные ливни, которые могут перейти в сильные ливни с градом, ожидаются в Винницкой, Кировоградской и Черкасской области.

Напомним, ранее синоптики предупредили об ухудшении погоды в Винницкой, Одесской и западных областях страны. В данных областях сегодня, 18 мая, ожидаются дожди с грозами, местами шквальный ветер 15-20 м/сек. Опасность достигнет первого уровня.

Добавим, ранее синоптик Наталка Диденко прогнозировала, что в выходные, 18 и 19 мая, будет тепло, однако в некоторых областях страны ожидаются дожди с грозой, а также шквальный ветер. На западе, а также в Винницкой и частично Одесской областях ожидаются дожди и грозы, при которых возможен град и шквалистое усиление ветра.