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Синоптики предупредили об ухудшении погоды в некоторых областях

Новости » Общество    18.05.2019 - 09:44
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в некоторых областях
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ожидаются грозы и шквалы ветра

В субботу, 18 мая 2019, погода в Украине ухудшится, в Винницкой, Одесской и западных областях ожидаются дожди с грозами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

По данным синоптиков, в Одесской, Винницкой и западных областях сегодня ожидаются дожди с грозами, местами шквальный ветер 15-20 м/сек. Опасность достигнет первого уровня.

Напомним, по данным синоптика Наталки Диденко, на выходные, 18 и 19 мая, будет тепло, однако в некоторых областях страны ожидаются дожди с грозой, а также шквальный ветер. На западе, а также в Винницкой и частично Одесской областях ожидаются дожди и грозы, при которых возможен град и шквалистое усиление ветра.

Ранее в Укргидрометцентре предупреждали, что 18 мая погода в Украине местами ухудшится. Прогнозировались дожди с грозами и порывы ветра. Температура ночью от +11 до +16, на побережье морей до +19. Днем от +22 до +27, а на юге страны до +30.

Кроме того, синоптики заявляли об угрозе подтоплений в Украине. В ближайшие дни на реках бассейнов Припяти, Ужа и Тетерева ожидается продолжение подъема уровней воды на 0,1-0,3 м; на реке Стырь, ниже Хренницкого водохранилища, на 0,2-0,8 м над уровнями на 08:00 14 мая.

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