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Запад Украины накроет метель. Есть угроза остановки работы транспорта

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Ивано-Франковск, Пятница 03 декабря 2021 09:43
Запад Украины накроет метель. Есть угроза остановки работы транспорта Фото: западные области накроет метель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня в западных областях Украины значительный снег, налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица. В частности, в Карпатах сильный снег.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

В Карпатах - сильный снег (II уровень опасности, оранжевый). Погодные условия могут привести к нарушению (в Карпатах - местами к прекращению) движения транспорта на дорогах и улицах.

Снег и гололедица - в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской областях.

Кроме того, на реке Боржава возле с. Верхние Реметы (Закарпатская область) ожидается повышение уровня воды на 2,0-2,5 м над уровнями воды с выходом воды на пойму и начальным затоплением сельскохозяйственных угодий сел Заречье, Сельцо, Камянское, В. Комяты, М. Комяты и автомобильной дороги Шаланки - В. Комяты (II уровень опасности - оранжевый).

Напомним, в Украине без света остались 90 населенных пунктов в двух областях. Причиной тому является мокрый снег.

Отметим, синоптики дали прогноз погоды на сегодня.

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