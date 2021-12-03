ru ua
Пт, 03 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ливни, снег, потепление до +13 на юге: прогноз погоды на сегодня

Новина українською →
Киев, Пятница 03 декабря 2021 06:00
Ливни, снег, потепление до +13 на юге: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украине будет снег и дождь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня в западных и северных областях будут сильные дожди и снег. А на юге страны солнечно и потеплеет до +13.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Сегодня в западных, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Черкасской областях снег и дождь.

Температура составит:

  • на западе днем -1+3, а ночью -1+2,
  • на севере днем +3+6, а ночью -1+2,
  • на востоке днем +10+12, а ночью +3+6,
  • на юге днем +10+13, а ночью +5+8,
  • в центре днем + 4+6, а ночью 0+2.

Ливни, снег, потепление до +13 на юге: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня тоже дожди и мокрый снег. Температура воздуха днем составит +4+6, а ночью 0+2.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
На Донбассе в результате обстрелов ранили украинского военного
На Донбассе в результате обстрелов ранили украинского военного
DAILY
Штамм "Омикрон". Опасна ли новая мутация вируса и чего от нее ждать
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Штамм "Омикрон". Опасна ли новая мутация вируса и чего от нее ждать