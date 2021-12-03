Ливни, снег, потепление до +13 на юге: прогноз погоды на сегодня
Фото: в Украине будет снег и дождь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня в западных и северных областях будут сильные дожди и снег. А на юге страны солнечно и потеплеет до +13.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Прогноз во всех областях
Сегодня в западных, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Черкасской областях снег и дождь.
Температура составит:
- на западе днем -1+3, а ночью -1+2,
- на севере днем +3+6, а ночью -1+2,
- на востоке днем +10+12, а ночью +3+6,
- на юге днем +10+13, а ночью +5+8,
- в центре днем + 4+6, а ночью 0+2.
Прогноз в Киеве
В Киеве сегодня тоже дожди и мокрый снег. Температура воздуха днем составит +4+6, а ночью 0+2.