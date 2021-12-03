Мокрый снег в Украине. Без света остались 90 населенных пунктов в двух областях
Фото: в Украине без света остались 90 населенных пунктов (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине без света остались 90 населенных пунктов в двух областях. Причиной тому является мокрый снег.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Из-за осложнения погодных условий (мокрый снег) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 90 населенных пунктов в 2 областях. Во Львовской - 86, Закарпатской - 4.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.