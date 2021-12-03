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Мокрый снег в Украине. Без света остались 90 населенных пунктов в двух областях

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Киев, Пятница 03 декабря 2021 08:06
Мокрый снег в Украине. Без света остались 90 населенных пунктов в двух областях Фото: в Украине без света остались 90 населенных пунктов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине без света остались 90 населенных пунктов в двух областях. Причиной тому является мокрый снег.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Из-за осложнения погодных условий (мокрый снег) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 90 населенных пунктов в 2 областях. Во Львовской - 86, Закарпатской - 4.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, сегодня снова будет мокрый снег в западных областях.

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