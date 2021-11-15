Запад предупредил Украину о "высокой вероятности" вторжения России этой зимой, - FT

Выводы западных разведок основаны не только на сведениях о наращивании войск РФ на границе, а и, вероятно, на их дополнительной информации о намерениях российского лидера Владимира Путина, сообщила изданию замглавы Минобороны Анна Маляр.

По ее словам, на Западе "подчеркивают высокую вероятность дестабилизации ситуации в Украине этой зимой". Чиновница говорит, что информация военной разведки Украины "совпадает" с информацией стран-партнеров.

По оценкам начальника военной разведки Украины Кирилла Буданова, Россия развернула на севере, востоке и юге близ Украины и на захваченных территориях до 114 000 военнослужащих, в том числе около 92 000 солдат сухопутных войск.

Он подчеркнул, что армия РФ "демонстративно оставила танки, боевые машины и реактивные системы возле нашей границы" после крупномасштабных совместных военных учений с Беларусью в сентябре.

Анонимный европейский чиновник сказал FT, что даже если Россия не вторгнется снова, "постоянное давление со стороны России максимально затрудняет развитие и укрепление Украины как страны".