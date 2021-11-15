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В НАТО отреагировали на действия РФ у границ Украины

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Понедельник 15 ноября 2021 05:51
В НАТО отреагировали на действия РФ у границ Украины Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Полисученко

В НАТО отреагировали на действия РФ у границ Украины. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс внимательно следит за развитием обстановки на границе России и Украины и даже готов реагировать на изменения обстановки.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявления Столтенберга в программе "Axios on HBO".

"Мы внимательно наблюдаем за необычными передвижениями российских войск на границе с Украиной", - сказал он.

Он подчеркнул, что Альянс начеку и готов к любому развитию ситуации.

В то же время генсек признал, что Украина разочарована тем, что ранее данное обещание о присоединении страны к плану действий по членству в НАТО "для защиты от России" еще не выполнено. Столтенберг пояснил, что членство может быть достигнуто только в том случае, если все 30 стран-членов поддержат его.

На днях мы писали, что американское издание Bloomberg сообщило о том, что США предупредили ЕС о возможном вторжении России в Украину.

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НАТО Йенс Столтенберг
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